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Посол Молдавии в РФ заявил, что готов выдвигаться в премьеры республики

Перед страной стоят серьезные вызовы, отметил Владимир Головатюк

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Посол Молдавии в Москве Владимир Головатюк сообщил, что принял предложение о выдвижении его кандидатуры на пост премьер-министра республики.

"Вчера мне утром позвонила председатель парламента Зинаида Петровна [Гречаный] и от себя лично, и от имени моих бывших коллег - депутатов социалистов парламента Республики Молдова - предложила согласиться быть кандидатом в премьер-министры. Я хоть и нахожусь за тысячу километров от родного дома, владею всей ситуацией, в которой находится страна. Перед ней стоят серьезные вызовы <...>. В этой ситуации я, естественно, согласился", - заявил в четверг ТАСС молдавский посол.

Он также сообщил, что приедет в Кишинев, если будет утвержден кандидатом в премьеры. "Когда будут решены процедурные вопросы, [прибуду в Кишинев]. <...> Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Естественно, когда будет определено, что действительно эта персона - моя - является кандидатом, значит, он должен прибыть в Молдову и формировать команду и программу", - отметил дипломат.

Дипломат пояснил, что республика сталкивается с множеством проблем, среди которых последствия пандемии коронавируса, кризис в экономической и социальной сферах. "Их решение осложняется политическим кризисом, неспособностью вот уже три месяца сформировать полноценное правительство, которое было бы наделено в этой ситуации какими-то специальными полномочиями", - пояснил посол. В этой связи, по его словам, стране необходимо правительство, которое будет состоять из профессионалов.

Головатюк напомнил, что в четверг состоятся консультации президента Молдавии Майи Санду с депутатами парламента страны по вопросу определения кандидата на пост премьер-министра.

Ранее Головатюк был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавлял комиссию по бюджету и финансам. До избрания депутатом работал в финансовой сфере, а также в аппарате правительства.

Теги
РоссияМолдавияСанду, МайяГречаный, Зинаида
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