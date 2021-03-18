В оппозиции назвали условие для проведения досрочных выборов в Армении 20 июня

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

"Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состоятся 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля", - отметил он.

Как сообщил оппозиционный политик, для проведения внеочередных выборов необходимо отменить военное положение, которое действует с конца сентября 2020 года, после начала военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщили корреспондент ТАСС в пресс-службе правительства, "точную дату отставки Пашиняна для проведения внеочередных выборов объявят позже".

Ранее в четверг премьер-министр Армении после проведения политических консультаций с президентом и лидером трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.