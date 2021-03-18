Зеленский назвал вступление Украины в ЕС "стратегически достижимой мечтой"

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Киев считает полноправное членство Украины в Евросоюзе "стратегически достижимой мечтой", которую нельзя "откладывать в долгий ящик". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве.

"Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастически далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", - отметил украинский лидер.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, сказал, что "Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию", а "украинский народ может многое дать Европе".