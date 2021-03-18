В ДНР сообщили об обстреле запада Горловки украинскими войсками

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли из минометов район поселка шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки. Об этом в четверг сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина), выпущено 20 мин калибра 82 мм", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 13:55.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.