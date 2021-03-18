Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает ясности по встрече "нормандской четверки"

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время должно стать известно о том, когда лидеры "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) смогут провести встречу. Об этом он заявил в четверг на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который находится с двухдневным визитом на Украине.

"В ближайшее время должно появиться понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся", - сказал он. Зеленский отметил, что над этим работают советники четверки. Глава государства повторил свою позицию о том, что готов провести двусторонние встречи с лидерами "четверки", если общая встреча по каким-то причинам будет откладываться.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Однако, по его словам, если она не состоится, то он готов лично встретиться с каждым из президентов трех стран.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лучшей подготовкой встречи лидеров России и Украины стало бы выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу.

На саммите "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако большая часть его осталась нереализованной. Киев так и не приступил к выполнению политической части коммюнике, в котором говорилось о необходимости закрепить на постоянной основе в украинском законодательстве особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и включить в законодательство "формулу Штайнмайера". Тем не менее, официальные представители Украины заявляют, что Киев якобы выполнил все решения саммита.