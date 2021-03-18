Украина не верит в "ошибку" и потребует дальше расследовать крушение самолета МАУ в Иране

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Украина потребует рассмотреть на совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) отчет Ирана о крушении самолета компании "Международные авиалнии Украины" (МАУ) и возобновить техническое расследование трагедии иранской стороной. Об этом в четверг сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Во-вторых, мы, безусловно, будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции (расследование авиационных происшествий). И, безусловно, это повлияет на ход нашего межправительственного переговорного процесса", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

Енин отметил, что предоставленный Ираном отчет не удовлетворяет Украину, а по результатам его обработки осталось очень много вопросов, в том числе касательно доброй воли Ирана проводить действительно качественные непредвзятые расследования. Поэтому, сказал замминистра, Украина будет координировать усилия как с международными партнерами, так и использовать возможности различных международных площадок, чтобы добиться справедливости.

"Самое главное, что должен содержать отчет, которого ждала Украина, - это четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали авиакатастрофе. Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили", - подчеркнул Енин.

"Сборник манипуляций"

В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе, назвав его "сборником манипуляций". Он обвинил Тегеран в сокрытии истинных причин уничтожения лайнера. "Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - написал Кулеба в Facebook, заверив, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Организация гражданской авиации Ирана в среду в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы ПВО. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.