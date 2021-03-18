В Белоруссии предлагают разрешить прокурорам блокировать доступ к интернет-ресурсам

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии предлагает разрешить генпрокурору и прокурорам областей ограничивать доступ к интернет-ресурсам, если они распространяют призывы к экстремизму или распространяют сведения, которые могут нанести вред нацбезопасности. Об этом сообщило в четверг управление по взаимодействию со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

"В законопроекте о внесении изменений в закон "О средствах массовой информации" предусмотрено право генерального прокурора, прокуроров областей и Минска ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также другая информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также предлагается привлекать к ответственности за распространение запрещенной информации владельцев интернет-ресурсов, которые не являются СМИ. В ведомстве добавили, что в проекте также говорится об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Также предлагается наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор или распространение информации о частной жизни и личных данных граждан, а также ввести повышенную ответственность за такие действия в отношении лица или его близких в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга. "Кроме того, будет введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти", - добавили в ведомстве.

Наказания за нарушения на митингах

В Генпрокуратуре сообщили, что предлагается криминализировать неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Также документ содержит инициативу установить в Трудовом кодексе безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовок.

"Впервые вводится ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности", - добавили в ведомстве.

Документом предполагается расширить основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремистские проявления, особенно за те, которые сопровождаются насилием или угрозой его применения к сотрудникам органов внутренних дел, должностным лицам при выполнении ими служебных обязанностей. Предусмотрено усиление ответственности за сопротивление им.

Ужесточение ответственности за экстремизм

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения нацбезопасности и охраны общественного порядка. На фоне акций протеста оппозиции, которые проходят в республике с августа прошлого года, Лукашенко неоднократно заявлял, что законодательство в сфере борьбы с экстремизмом должно быть оптимизировано. В Генпрокуратуре в четверг сообщили, что ведомство совместно с другими госорганами и на основе международного опыта подготовило предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность.