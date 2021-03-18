В ДНР сообщили об обстреле юга республики украинской армией

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков нанесли минометный удар по селу Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Обстрел зафиксирован в 15:15. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Водяное в направлении села Ленинское. Противник применял минометы калибра 82 мм и гранатометы (РПГ). В общей сложности выпущено 11 боеприпасов", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В представительстве ДНР уточнили, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в четверг украинские силовики открыли минометный огонь по западной части Горловки, а также обстреляли из гранатометов район участка разведения сил и средств "Петровское - Богдановка" к югу от Донецка.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.