Глава МИД Израиля назвал отношения с Россией традиционно крепкими

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Связи России и Израиля являются традиционно крепкими, отношения еврейского государства с бывшими республиками СССР также находятся на хорошем уровне. Об этом заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы поддерживаем хорошие отношения с большинством бывших республик СССР. Мы пытаемся найти взаимную выгоду в наших отношениях, общие интересы, - сказал он. - Думаю, сейчас хороший период в наших отношениях с этими странами. Конечно, с Россией у нас традиционно крепкие связи".

В этом году исполняется 30 лет с момента восстановления дипломатических отношений РФ и Израиля, которые были прерваны в 1967 году в связи с арабо-израильским конфликтом и возобновлены в октябре 1991 года.