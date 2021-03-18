Глава МИД Израиля заявил о планах обсудить с РФ проведение саммита с Палестиной в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Израиль обсудит с Россией возможность организации израильско-палестинского саммита в Москве. Об этом заявил глава израильского МИД Габи Ашкенази в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы слышали об этом [предложении]. Мы определенно обсудим это и посмотрим, что будет", - сказал он.

По словам Ашкенази, возможность проведения подобной встречи зависит от парламентских выборов, которые пройдут в Палестине в мае. "В конечном счете проблема не в том, чтобы собрать нас вместе - расстояние между Иерусалимом и Рамаллой составляет 10 миль. Вопрос в том, чтобы достичь прогресса. Наше решение вопроса - приступить к изменению сложившейся обстановки с помощью укрепления доверия. С этого следует начинать", - подчеркнул министр.

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, глава МИД РФ Сергей Лавров переподтвердил предложение провести в Москве встречу лидеров Палестины и Израиля.