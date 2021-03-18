Глава МИД Израиля утверждает, что Иран наращивает переброску ракет в Сирию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что Иран наращивает переброску специальных систем вооружений в Сирию, используя ее как платформу для операций против Израиля.

"Иран продолжает наращивать переброску специальных систем вооружений в Сирию, в первую очередь ракет для того, чтобы использовать Сирию как платформу для операций против Израиля. Мы этого не приемлем, должен состояться полный вывод иранских формирований из Сирии", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам Ашкенази, Израиль заинтересован в стабильной, ответственной и суверенной Сирии, однако дела обстоят иным образом. "Израиль не может и не должен позволять, чтобы иранские силы присутствовали вдоль нашей с Сирией границы, даже на расстоянии 80 миль или нескольких километров", - добавил министр.

"Согласилась бы Россия, чтобы ее враги подошли к восточным границам страны? Вот такая же ситуация. Если иранцев не будет в Сирии, мы не будем проводить операции. В противном случае мы их продолжим, поскольку иранцы научились использовать этот маршрут для того, чтобы поставлять в Сирию продвинутые системы вооружений для своих отрядов и для "Хезболлы". Это неприемлемо", - указал он.