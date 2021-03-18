Telegraph: Лондон инвестирует в ускоренную разработку гиперзвукового оружия

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Ускоренное создание новых вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет и оружия направленной энергии, может стать приоритетным направлением британских программ исследований и разработок в сфере обороны, на которые правительство страны обязалось выделить £6,6 млрд (больше $9,2 млрд по текущему курсу) в ближайшие четыре года. О деталях готовящегося к публикации плана модернизации вооруженных сил (ВС) королевства сообщила в четверг газета The Telegraph.

По словам источника издания, участвовавшего в подготовке документа, командование намерено сделать британские ВС "наиболее эффективными и инновационными в мире". Для этого предлагается сделать ставку на "более рискованные исследовательские программы" и их ускорение с активным использованием искусственного интеллекта (ИИ) и высокоточных цифровых моделей ("цифровых двойников") используемых инженерных решений и рабочих процессов.

Подробный план модернизации ВС Великобритании должен быть представлен 22 марта - примерно через неделю после презентации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В самом обзоре отмечалось, что финансирование новых исследований позволит стране получить "долгосрочное военное преимущество в таких областях, как космос, оружие направленной энергии и новейшие гиперзвуковые ракеты". Как отмечает The Telegraph, планы Великобритании отражают опасения Запада по поводу разработки гиперзвуковых вооружений в России, Китае, Иране и КНДР. Собственная программа по созданию оружия этого типа должна позволить британским военным начать разрабатывать и потенциальные методы защиты от него.

Равнение на США

Собеседник The Telegraph утверждает, что примером для организации британских исследовательских проектов в сфере обороны станет американская программа по созданию средств доминирования в воздушном пространстве следующего поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD). В сентябре прошлого года Уилл Ропер, занимавший тогда пост помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике, заявил, что NGAD позволила в рекордно короткие сроки (через год после завершения аналитической части работы, включавшей выбор одного из возможных проектов) разработать и поднять в воздух для испытаний опытный образец истребителя-бомбардировщика следующего поколения. Как пишет издание, в Великобритании намерены использовать "принцип Ропера", чтобы при разработке и внедрении даже сложных вооружений укладываться в срок до пяти лет. Для сравнения: программа создания F-35 корпорацией Lockheed Martin затянулась на 20 лет и обошлась более чем в $1,5 трлн, однако при эксплуатации этих истребителей регулярно возникают серьезные неполадки.

Деньги на оборону

В ноябре 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что его правительство направит дополнительно £16,5 млрд ($22 млрд) на укрепление оборонного потенциала страны в течение предстоящих четырех лет. Это станет самым большим объемом инвестиций в оборонную сферу королевства за последние 30 лет. С учетом этих вложений общая сумма финансирования британского оборонного сектора в ближайшие годы возрастет на £24,1 млрд ($32 млрд) по сравнению с расходами, предусмотренными предыдущим бюджетом. £6,6 млрд из этой суммы будет направлено на исследовательские программы и разработку новых оборонных технологий и видов оружия.