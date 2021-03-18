Географическое общество уведомило Елисейский дворец о приглашении Путина во Францию

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Французское географическое общество направило приглашение руководителям географических обществ по всему миру, в том числе президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, посетить церемонию в честь 200-летия организации в декабре 2021 года в Париже. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в четверг генеральный директор организации Сильви Ривет.

"Мы уведомили президента Франции [Эмманюэля Макрона] о том, что приглашаем руководителей географических обществ со всего мира, в том числе господина Путина", - отметила она. По ее словам, Макрон "надеется, что его собственный график позволит ему присутствовать на церемонии 15 декабря, поскольку она проводится под его высоким патронажем".

Она пояснила, что президент Французского географического общества Жан-Робер Питт направил приглашение Владимиру Путину, поскольку президент РФ возглавляет попечительский совет Русского географического общества. Приглашение направлено также и Сергею Шойгу как председателю этой организации. Кроме российского лидера на церемонии ожидают увидеть руководителей других географических обществ, в том числе из КНР, США, Италии, ФРГ, Великобритании, Испании и Японии.

Программа мероприятия

Мероприятие запланировано к проведению 15 декабря 2021 года в Большом амфитеатре парижского университета Сорбонна. В организации подчеркивают, что в 1921 году подобная церемония в честь столетнего юбилея также проходила под высоким патронажем тогдашнего президента страны Этьена Александра Мильерана (1920-1924 гг.).

Согласно предварительному плану, мероприятие откроют выступления представителей Французского географического общества, затем слово получат руководители иностранных обществ. Первыми в списке как раз значатся гости из России, затем князь Монако Альбер II и представители Великобритании. После них выступят французский министр образования и, наконец, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Во время церемонии будут вручены награды географического конкурса в связи с 200-летием французской организации. В программу также войдут выступление оркестра Республиканской гвардии и демонстрация новой коллекции французского парфюмера Франсиса Куркджияна.

Ранее газета L'Opinion сообщила о приглашении Владимира Путина во Францию на 200-летие Французского географического общества. Автор публикации выразил надежду, что в данном случае географическая наука может способствовать разрядке в отношениях между Москвой и Парижем и их развитию.

Французское географическое общество было основано 15 декабря 1821 года и является одним из старейших научных сообществ во Франции. После него аналогичные сообщества были зарегистрированы в Берлине (1828 г.), Лондоне (1830 г.), Франкфурте (1836 г.) и в Санкт-Петербурге (1845 г.).