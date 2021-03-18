Прокуратура Украины завела дело против депутата Рады за публикацию карты Украины без Крыма

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело против депутата Верховной рады, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича за публикацию в соцсети карты Украины без Крыма, а также с маркировкой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг сообщила депутат Рады от партии "Голос" Соломия Бобровская.

"По моему обращению против Рабиновича возбудили уголовное дело. Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками ЛДНР (ЛНР и ДНР). Ни один гражданин Украины, тем более народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины", - написала она в Facebook, опубликовав официальный ответ генпрокуратуры на ее обращение.

В документе, который опубликовала депутат, указывается, что дело против Рабиновича открыто по части второй статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины. Наказание по статье предусматривает лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с возможностью конфискации имущества.

1 марта Рабинович опубликовал в Facebook пост с картой Украины без Крыма. Ссылаясь на Киевский национальный лингвистический университет, депутат продемонстрировал разделение Украины по языковому признаку. По его данным, в стране разговаривают на украинском языке только в западной части Украины, и то, не во всех областях целиком. В центральной Украине разговаривают на суржике, а жители юго-восточных областей в своем большинстве - на русском.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.