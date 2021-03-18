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В ООН заявили, что организация выступает за хорошие отношения между РФ и США

ООН, 18 марта. /ТАСС/. ООН не комментирует заявления президента Джо Байдена о России, но всегда выступает за хорошие отношения между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американского лидера в среду в интервью ABC.

"Я не собираюсь комментировать, что сказал президент Байден. Принципиально мы всегда за продвижение хороших и открытых отношений между странами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН", - сказал Дюжаррик.

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