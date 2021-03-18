{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США считают, что смогут найти с Россией сферы для сотрудничества

США уверены, что смогут найти с РФ сферы для сотрудничества - Белый дом.

Новость дополняется

Теги
СШАРоссия
Госдеп предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ
Читать полностью