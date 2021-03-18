Reuters: Байден планирует выдвинуть на пост главы NASA экс-сенатора Нельсона

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует выдвинуть в качестве кандидата на должность директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) американского астронавта и бывшего сенатора Билла Нельсона. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

В случае выдвижения кандидатуру 78-летнего Нельсона должен будет утвердить Сенат Конгресса США. Стив Юрчик сейчас временно исполняет обязанности главы NASA.

Демократ Нельсон был избран в Палату представителей Конгресса США в 1978 году. До 1991 года он представлял в нижней палате американского законодательного органа штат Флорида. В 1986 году совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе. В 2000-2019 годы был сенатором.