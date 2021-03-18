Белый дом ответил на предложение Путина о разговоре с Байденом в прямом эфире

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире диалога президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это. Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу.

Кроме того, отметила она, Байден в пятницу совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным. "Конечно, президент завтра будет находиться в Джорджии", - сказала официальный представитель американского лидера. "И он будет достаточно сильно занят", - добавила Псаки.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или понедельник. Соответствующее поручение российский лидер готов дать МИД уже "прямо сейчас". "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник", - сообщил глава государства в четверг в эфире телеканала "Россия-24". "Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - указал Путин. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".