Госдеп: США стремятся к стабильным отношениям с РФ, но не будут сглаживать острые углы

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией, но не будет сглаживать острые углы. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Я скажу, что наши отношения с РФ будут продолжать [представлять собой] вызов, но это то, к чему мы на самом деле готовы. Но цель наших отношений с РФ - предсказуемость и стабильность в дальнейшем. Когда у нас есть возможности быть конструктивными, когда это соответствует нашим интересам, мы определенно будем ими пользоваться. Однако, учитывая российское <...> поведение в последние пару месяцев, без сомнений, будут сферы, элементы отношений, которые являются антагонистическими, мы не станем сторониться этого", - утверждала представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы считаем, что США, а также наши партнеры должны ясно [давать понять свою позицию], заставлять [Россию] платить за [свое] <...> поведение, которое переходит границы, уважаемые ответственными странами", - сказала Портер.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC сообщил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина "убийцей" (killer).

Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент США своими высказываниями показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. Песков также назвал слова Байдена "очень плохими". Сам Путин, отвечая на заявления Байдена в свой адрес, пожелал здоровья американскому коллеге, подчеркнув, что говорит так "без иронии, без шуток".