Байден и Харрис обсудят в Атланте с представителями азиатских общин инциденты со стрельбой

ТАСС, 18 марта. Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в пятницу посетят Атланту (штат Джорджия), где встретятся с представителями местных сообществ граждан азиатского происхождения и обсудят ситуацию с нападениями и угрозами на почве расовой ненависти. Как сообщает пресс-служба Белого дома, в связи с инцидентом со стрельбой, унесшим жизни восьми человек, Байден и Харрис отложили участие в политическом мероприятии в Джорджии, запланированном на пятницу.

"В связи с трагедией, которая произошла в Джорджии вечером во вторник, президент Байден и вице-президент Харрис отложат вечернее политическое мероприятие в Джорджии на более поздний срок. Вместо этого во время поездки в Атланту они встретятся с лидерами [сообщества] американцев азиатского происхождения, чтобы обсудить продолжающиеся нападения и угрозы в отношении сообщества", - говорится в заявлении Белого дома.

Байден и Харрис также проведут встречи "с другими местными лидерами" и посетят отделения центров по контролю и профилактике заболеваний Джорджии.

Во вторник полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга, который совершил нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте и ее окрестностях. Он признал вину. Погибли в общей сложности восемь человек, еще один пострадал.

Как заявил в среду на пресс-конференции начальник полицейского управления Атланты Родни Брайант, власти не исключают, что инциденты со стрельбой можно рассматривать как преступления на почве ненависти. При этом он отметил, что пока рано с уверенностью говорить об этом. Шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии. Лонг ранее заявлял, что расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы.