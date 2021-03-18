В США заявили, что ответят в течение недель на приписываемые РФ недружественные шаги

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель предпринять действия в ответ на каждый недавний шаг России, который Вашингтон считает недружественным. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать готовящиеся вашингтонской администрацией возможные санкции в ответ на действия Москвы. "Мы уже ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального, также был опубликован доклад об их (россиян - прим. ТАСС) вовлеченности в выборы 2020 года [в США]. У нас будут ответные меры на каждое из [приписываемых России] злонамеренных действий, обеспокоенность которыми мы выражаем. Президент распорядился о [соответствующем] обзоре. Недели, не месяцы остаются <...> до принятия решения. Некоторые из ответных мер будут видны, некоторые - нет", - сказала Псаки.

Она добавила, что американский президент Джо Байден "оставляет за собой право принять ответные меры в той манере и тогда, когда сам пожелает, как и президент любой" страны. "Он ясно дал понять, что российское правительство заплатит цену", - заключила пресс-секретарь.

Высказывания Байдена

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам хозяина Белого дома, российское руководство "заплатит цену" за эти действия.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.