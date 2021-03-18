Депутат Рады опубликовал аудио о якобы переговорах Порошенко относительно "Приватбанка"

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач опубликовал новое аудио, на котором, по его словам, записан разговор президента Украины Петра Порошенко от 2016 года относительно национализации "Приватбанка".

"Еще одна запись того, как вор и коррупционер во главе государства грабил украинцев", - прокомментировал в четверг Деркач изданию "Страна" запись обнародованного разговора, который, как он утверждает, состоялся 19 декабря 2016 года. На записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко, общается с собеседниками на русском языке, допуская нецензурные выражения. Речь идет о национализации "Приватбанка", который Деркач назвал "рейдерским захватом". "Человек с голосом Порошенко учит подчиненного, как решить проблему "по беспределу" и быстро, а не по закону", - отметил парламентарий. По его словам, эти записи были сделаны после переговоров Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.

Деркач, в отношении которого действуют американские санкции, также заявил, что он безосновательно попал в санкционный список США, поскольку не вмешивался в американские выборы.

В то же время сегодня посольство США на Украине заявило, что Деркач и российский бизнесмен Константин Килимник пытались навредить связям США и Украины. "Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

Скандал с аудиозаписями

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии Байдена на Порошенко. Он настаивал, что получил их от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко. После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщали, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.

С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи тогда вице-президентом США, Байден якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на $1 млрд. Необходимость отправить Шокина в отставку якобы была вызвана интересом Генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена Хантера в руководстве украинской газовой фирмы Burisma.