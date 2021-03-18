Германия с 19 марта собирается возобновить применение вакцины AstraZeneca

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Германия собирается с пятницы возобновить применение вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил в четверг глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Наша общая цель - цель всех 16 федеральных земель - чтобы уже завтра в течение дня начать прививать вакциной AstraZeneca", - сказал он. По его словам, решение временно прекратить применение этого препарата было правильным, потому что случаи тяжелых побочных эффектов не исключены полностью.

Шпан сказал, что теперь врачи должны будут подробнее информировать пожилых пациентов об угрозе побочных эффектов.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря. Сейчас в стране используются вакцина, разработанная консорциумом BioNTech - Pfizer, а также препарат от компании Moderna.