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Байден не стал отвечать на вопрос о том, согласится ли он на разговор с Путиным

Президент США Джо Байден EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Трансляция выступления американского президента, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, велась на сайте Белого дома. После его окончания Байден проигнорировал вопросы прессы, в том числе первый из них - о том, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным. Хозяин Белого дома не ответил ни на него, ни на другие вопросы и вышел из зала.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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