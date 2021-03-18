Минобороны Турции сообщило об обстреле своей территории с сирийской стороны

ТАСС, 18 марта. Министерство национальной обороны Турции в четверг сообщило об обстреле провинции Килис со стороны Сирии.

"Ракеты, район запуска которых был определен как территория Сирии, упали на пустые земли в Килисе. Наши граждане в результате инцидента не пострадали", - говорится в заявлении ведомства в Twitter. Уточняется, что российская сторона уведомлена об обстреле, а турецкая армия открыла огонь по точкам, из которых вылетели ракеты.

Минобороны также сообщило, что турецкие войска, размещенные в регионе, были проинформированы об обстреле и следят за развитием событий.

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от Евфрата.