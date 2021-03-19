Киев инициирует 19 марта заседание группы по безопасности контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак инициирует проведение 19 марта заседания группы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию в Донбассе для подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня. Об этом в четверг сообщил офис главы государства, ссылаясь на встречу политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина и Франция), которая состоялась в формате видеоконференции.

"Руководитель офиса президента Украины предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе", - отмечается в сообщении.