Власти Грузии и оппозиция не сумели достичь соглашения по выходу из кризиса

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Грузии и оппозиция, которые с 12 марта вели переговоры по выходу из политического кризиса при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльсона, не сумели достичь соглашения. Об этом в пятницу заявил Даниэльсон на брифинге после очередного раунда переговоров, длившегося около 10 часов.

"По некоторым направлениям мы достигли важного прогресса в рамках шестипунктного плана, который составил председатель [Евросовета] Мишель. Это приветствуется и важно. По другим вопросам было мало прогресса. Сегодня я уже возвращаюсь в Брюссель и доложу председателю [Евросовета] Мишелю обо всем. Ответственность за то, чтобы было найдено решение по выходу из кризиса, лежит на политических лидерах", - сказал Даниэльсон.