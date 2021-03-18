Байден: в США будет введено 100 млн доз вакцины на шесть недель раньше, чем планировалось

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Обещание американского лидера Джо Байдена ввести в стране 100 млн доз вакцины от нового коронавируса за первые 100 дней своего президентства будет выполнено на шесть недель раньше, чем планировалось. Об этом заявил в четверг сам глава государства, выступая в Белом доме.

"Завтра [в пятницу будет] 58 дней нашей администрации, и мы достигнем моей цели по введению 100 млн доз [вакцины]. Это опережение графика на несколько недель, - отметил президент. - На следующей неделе я объявлю нашу новую цель, связанную с прививанием".

"На сегодняшний день 65% человек [в США] в возрасте 65 лет или старше получили хотя бы одну дозу вакцины. <...> Эти вехи являются значительными достижениями, но нам предстоит сделать гораздо больше", - добавил Байден. Он пояснил, что "скорость и эффективность должны сочетаться со справедливостью и равноправием" в деле вакцинации американского населения. "Ученые ясно дали понять, что с распространением новых штаммов этого вируса ситуация может ухудшиться", - добавил американский президент, призвав американцев вакцинироваться как можно скорее.

При этом он подчеркнул, что "США на пути к тому, чтобы иметь достаточное количество вакцины от коронавируса для каждого взрослого американца к концу мая". По его словам, в стране должен выработаться коллективный иммунитет, прежде чем американцы смогут перестать носить маски.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, всего на данный момент в стране введено 115,7 млн доз вакцины. Ко дню инаугурации Байдена (20 января) этот показатель составлял 16,5 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.