Киев предложил провести 19 марта заседание подгруппы по безопасности контактной группы

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести в пятницу заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении офиса главы государства.

"Руководитель Офиса Президента предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров политических советников нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция), прошедших сегодня в онлайн-формате.

Он также предложил принять на уровне "нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который был установлен 27 июля 2020 года. "Украина как никто заинтересована в возвращении к режима тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и граждане на украинской земле", - подчеркнул Ермак.

В среду Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) и делегация Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах заявили по итогам заседания Контактной группы, что Киев продолжает саботаж ее работы. Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил также, что очередное заседание группы в политической части было сорвано. Как отметила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова, представители Киева в Контактной группе демонстрируют своим поведением, что их не интересует реальное мирное урегулирование и жизни 4 млн жителей Донбасса.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.