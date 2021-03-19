Сын Трампа назвал слабостью отказ Белого дома от разговора с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший назвал отказ администрации Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести прямой диалог проявлением слабости Соединенных Штатов.

"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху", - написал Трамп-младший на своей странице в "Твиттере". Он усомнился, что Байден готов к ведению дискуссии в таком формате. Соперники США, считает Трамп-младший, "смотрят на эту слабость Америки" и радуются ей.

Выступления Байдена в прямом эфире стали мишенью для критики со стороны его политических оппонентов еще во время избирательной кампании. Оппоненты нынешнего хозяина Белого дома выражали сомнения в том, что он готов к общению с журналистами в прямом эфире, и критиковали президента за малочисленность пресс-конференций. Непродолжительное появление Байдена в среду перед журналистами на лужайке у Белого дома из-за некоторых деталей кадра привел к появлению предположений, что это был монтаж. К обсуждению данной теории подключился журнал "Ньюсуик", а агентство Ассошиэйтед Пресс посвятило отдельный материал опровержению таких догадок.

Путин после резких высказываний Байдена о России предложил ему провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей ничего не известно о планах американского лидера принять участие в беседе с российским коллегой. Сам Байден не стал отвечать на вопрос о возможности такого разговора.