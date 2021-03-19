США заявили, что не ищут конфликта с КНР, но будут отстаивать в диалоге свои принципы

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, но намерены твердо отстаивать в диалоге с ним свои принципы, а также интересы зарубежных союзников и партнеров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, открывая в четверг американо-китайские переговоры высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы не стремимся к конфликту. Однако мы приветствуем жесткую конкуренцию. И мы всегда будем стоять за свои принципы, свой народ и своих друзей", - сказал советник американского лидера.

По его словам, новая американская администрация собирается "откровенно, прямолинейно и ясно" говорить о тех вопросах в отношениях с Китаем, которые считает проблемными. Таковыми Салливан назвал "экономическое и военное принуждение", якобы используемое КНР в отношении некоторых других государств, "атаку на базовые ценности" со стороны Пекина. "Эту обеспокоенность испытывает американский народ. Однако не только он. Мы слышали изложение этой обеспокоенности по всему миру, от наших союзников и партнеров, международного сообщества в целом в ходе интенсивных консультаций, которые мы провели в последние два месяца", - утверждал помощник президента Джо Байдена. Согласно изложенной им информации, приоритет США заключается в том, чтобы их подход к Китаю "приносил пользу американскому народу" и "защищал интересы" союзников и партнеров Вашингтона.

Как отметил Салливан, нынешнее американское правительство гордится своей работой, направленной на то, чтобы "оживить альянсы и партнерства" Вашингтона, являющиеся "фундаментом внешней политики" США. В связи с этим он напомнил в том числе о проведенном на днях по инициативе США виртуальном саммите лидеров Австралии, Индии, США и Японии. Объединение этих четырех стран привержено идее поддержания "свободного и открытого" пространства, охватывающего зону Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркнул Салливан.

Сотрудник Белого дома высокого ранга также назвал Аляску квинтэссенцией Америки, олицетворением таких ее отличительных черт, как великодушие, стойкость и неустрашимость. "Это по-настоящему подходящее место для нашей встречи", - убежден Салливан.

На переговоры в Анкоридже прибыл вместе с Салливаном госсекретарь США Энтони Блинкен. Их визави являются министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Планируется, что встречи будут идти по пятницу включительно.