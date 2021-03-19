В МИД КНР призвали остановить ухудшение отношений Пекина и Вашингтона

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Китай и США должны остановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Об этом в четверг на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска) заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. Трансляцию ведут американские телеканалы.

"Китай никогда ранее не терпел и не собирается терпеть в будущем безосновательные обвинения со стороны США. В последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей", - сказал он. "Это навредило интересам народов двух наших стран, а также негативно отразилось на стабильности и развитии мира. И это движение вниз больше не должно продолжаться", - отметил министр.