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В Китае заявили, что США и Запад не могут выражать мнение всего мира

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны западного мира не могут выражать общее мнение всего международного сообщества. Об этом в четверг на открытии китайско-американских переговоров высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска) заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Трансляцию ведут американские телеканалы.

"США сами по себе не представляют общее мнение международного сообщества. И западный мир его также не представляет", - сказал представитель КНР.

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