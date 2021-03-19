Блинкен утверждает, что в других странах говорят ему об обеспокоенности действиями КНР

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал в четверг, что в беседе с ним его коллеги из других стран выражают глубокую обеспокоенность действиями Китая. Глава американской дипломатии выступил с такими словами в Анкоридже (штат Аляска) в качестве контраргумента уже после вступительных речей глав китайской делегации министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Американо-китайские переговоры высокого уровня, которые открыла принимающая сторона, начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступающие обменялись критическими высказываниями.

"За короткий срок в качестве госсекретаря я поговорил, как мне кажется, с почти сотней коллег со всего мира. И я только что завершил свою первую [официальную] поездку [за рубеж] - в Японию и Южную Корею, как я уже говорил. Я должен сказать вам, то, что я слышу [от коллег во всем мире], сильно отличается от того, что вы описали. Я слышу глубокое удовлетворение тем, что Соединенные Штаты вернулись, что мы восстанавливаем отношения с нашими союзниками и партнерами. Я также слышу глубокую обеспокоенность по поводу некоторых действий, которые предпринимает ваше правительство. И у нас будет возможность обсудить их, когда мы приступим к работе", - утверждал руководитель Госдепартамента. Он не указал, какие именно страны были обеспокоены политикой Пекина.

Глава внешнеполитического ведомства в очередной раз повторил, что президент Джо Байден намерен "возродить и укрепить" отношения США со своими союзниками и партнерами. Госсекретарь также добавил, что американские власти на протяжении истории "признавали свои недостатки, признавали, что не являются идеальными, совершают ошибки". Он вспомнил, что Байден, когда занимал пост вице-президента, на переговорах в Китае говорил: "Никогда не стоит ставить против Америки". "И это остается верным и сегодня", - заключил госсекретарь.

Планируется, что встречи будут идти по пятницу включительно.