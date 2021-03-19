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США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

Американская сторона утверждает, что китайская делегация прибыла на них с расчетом на "игру на публику"

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американская сторона утверждает, что китайская делегация фактически нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на "игру на публику". Соответствующее заявление сделал в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает агентство Рейтер.

"Китайская делегация <...>, судя по всему, прибыла [на переговоры] с целью игры на публику, сосредоточившись на публичном представлении и зрелище вместо содержания. Они четко дали понять это, сразу же нарушив протокол", - сказал чиновник.

По его версии, до начала переговоров обе стороны условились, что вступительные слова должны длиться не более двух минут, однако в результате все растянулось более чем на час.

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