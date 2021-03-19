В Белом доме после слов Путина признали, что США нужно работать над искоренением расизма

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Власти США признают, что в стране следует принимать дополнительные меры по борьбе с проявлениями расизма. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

"Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше. Мы работаем над этим", - сообщила представитель администрации президента США Джо Байдена. По ее словам, американское руководство "нацелено на это".

Путин в четверг отметил, что в истории США был "очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий". По его мнению, "все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах". "Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter ["Жизни темнокожих имеют значение"]? <...> До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью", - констатировал президент РФ.