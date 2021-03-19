{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Байден провел встречу с постпредами стран, входящих в СБ ООН

Президент США призвал их к принятию мер по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг провел встречу в виртуальном формате с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации, и призвал их к принятию мер по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, Байден на встрече "подчеркнул приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН". Американский лидер отметил важность "взаимодействовать с партнерами в мире и через международные институты" в борьбе с пандемией коронавируса, а также с целью экономического восстановления.

Президент также "отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов, в том числе в Бирме (в Мьянме), Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене".

Помощники Байдена также ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности". В заявлении не приводится список постпредов, которые участвовали во встрече.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
В Японии сообщили, что следят за возможной подготовкой в КНДР к запуску ракеты
Министр обороны Нобуо Киси подчеркнул, что Япония "вырабатывает подход к различным проблемам в этой области во взаимодействии с армией США"
Читать полностью