Байден провел встречу с постпредами стран, входящих в СБ ООН

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг провел встречу в виртуальном формате с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности всемирной организации, и призвал их к принятию мер по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, Байден на встрече "подчеркнул приверженность США основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными институтами, в особенности с ООН". Американский лидер отметил важность "взаимодействовать с партнерами в мире и через международные институты" в борьбе с пандемией коронавируса, а также с целью экономического восстановления.

Президент также "отметил необходимость действий СБ ООН в связи с широким кругом региональных кризисов, в том числе в Бирме (в Мьянме), Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене".

Помощники Байдена также ознакомили постпредов при ООН с "приоритетами США, касающимися вопросов изменения климата и региональной безопасности". В заявлении не приводится список постпредов, которые участвовали во встрече.