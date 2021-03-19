В США заявили, что будут строить отношения с КНР с уверенностью в себе и с позиции силы

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут выстраивать свое взаимодействие с Китаем с уверенностью в себе и с позиции силы, одновременно признавая, что продолжают работать над решением своих внутренних проблем. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга, комментируя обмен критическими высказываниями между американской и китайской делегациями на открытии переговоров в Анкоридже (штат Аляска).

"Американский подход будет подкреплен уверенностью в себе в том, что касается нашего взаимодействия с Пекином, которое мы выстраиваем с позиции силы. При этом мы обладаем должной скромностью, чтобы понимать, что являемся страной, которая постоянно стремится становиться все более совершенным союзом", - сказал он.

По словам собеседника, американская делегация "использует оставшиеся часы [переговоров], чтобы донести до китайской делегации в частном порядке то же самое, что [США] последовательно говорили публично".