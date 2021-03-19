В Китае выразили надежду на искренность США в ходе переговоров на Аляске

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китайская делегация надеется на искренность намерений США в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Об этом заявил в пятницу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Мы надеемся, что на этот раз диалог будет искренним и откровенным", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

На переговоры в Анкоридже прибыли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Их визави - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.