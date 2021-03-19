Сенатор Круз пообещал препятствовать назначениям в Госдепе из-за "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) заявил в четверг, что будет задерживать утверждение кандидатуры Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря США, а также препятствовать назначениям на другие посты в Госдепартаменте, пока администрация не введет "в полном объеме" санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом законодатель написал на своей странице в Twitter .

"Я продолжу задерживать утверждение кандидатуры Уэнди Шерман и будущих кандидатур на должности в Госдепартаменте до тех пор, пока санкции в полном объеме, как было указано Конгрессом, не будут на самом деле введены против [морских] судов и компаний, играющих жизненно важную роль в завершении газопровода", - заявил он.

При этом Круз пояснил, что решил прекратить блокировать утверждение законодателями нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в свете новых комментариев госсекретаря США Энтони Блинкена, который в четверг в очередной раз предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству трубопровода. Как заявил глава американской дипломатии, "любая компания, вовлеченная в проект "Северный поток - 2", рискует подвергнуться санкциям США".

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

Сенат Конгресса США в четверг утвердил бывшего американского посла в РФ Бернса на посту главы ЦРУ. Кандидатура была одобрена единогласно. В ближайшее время он будет приведен к присяге.