СМИ: войска США в Японии уклоняются от внесения платы за прием телепередач

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США в Японии систематически уклоняются от внесения платы за прием передач японского общественного телевидения NHK ​​​​​​, хотя это обязаны делать в стране все, кто пользуется телевизионными антеннами. Командование американского контингента не отвечает также на призывы провести консультации по этому вопросу, сообщил в пятницу официальный представитель NHK на слушаниях в комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента.

"Представителям нашей компании, - сказал он, - не разрешают заходить на военные базы США для взимания платы. Мы не можем получить ее от проживающих в Японии лиц, имеющих отношение к американским войскам".

Представитель NHK уведомил, что военное командование США безрезультатно призывают вносить плату за прием телепередач с 1978 года. Его попросили сейчас принять участие в консультациях с представителями компании, МИД и других японских ведомств, однако ответа на это предложение не последовало.

Вопрос о плате NHK поднял в парламенте представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии. Он напомнил, что правительство Японии и без того покрывает из государственного бюджета коммунальные расходы баз США в стране и зарплату занятого там местного персонала.

Бюджет японского общественного телевидения NHK формируется за счет платы за пользование телеантеннами. Взамен оно обязано, согласно своему уставу, проводить объективную редакционную политику, не склоняясь в сторону определенных политических сил и правительства, уделять особое внимание развитию национальной культуры, просвещению. NHK также ведет прямую трансляцию дебатов в парламенте, важнейших пресс-конференций и т. д.

Военный контингент США в Японии насчитывает примерно 50 тыс. человек, включая дивизию морской пехоты, дислоцированную на южном острове Окинава.