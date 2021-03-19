В Китае заявили, что не ожидали конфликта в ходе переговоров с делегацией США на Аляске

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китайская делегация на переговорах с властями США в Анкоридже (штат Аляска) не ожидала возникновения конфликтной ситуации и по-прежнему считает, что диалог позволит улучшить отношения между двумя странами. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Уже в самом начале переговоров запахло порохом, возникла драматическая атмосфера. У китайской стороны не было таких намерений", - сообщил он на регулярном брифинге.

По его словам, Китай всегда открыт для диалога и стремится к сотрудничеству с США в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне. "Мы считаем, что переговоры в Анкоридже - хороший шанс для устранения разногласий. Этот диалог имеет важное значение для дальнейшего развития китайско-американских отношений", - подчеркнул дипломат.

Как заявил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга, американская сторона утверждает, что китайская делегация фактически нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже и прибыла на них с расчетом "играть на публику". По его словам, Соединенные Штаты будут выстраивать взаимодействие с Китаем с уверенностью и с позиции силы.

На встречу прибыли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.