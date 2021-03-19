МИД Дании решил использовать в официальных обращениях название "Беларусь"

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. МИД Дании принял решение, что теперь в официальных обращениях к Белоруссии будет использовать только название Belarus ("Беларусь"), а не Hviderusland (где hvide в переводе с датского - "белая", Rusland - "Россия"). Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд в Twitter.

"В дальнейшем МИД будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, - написал он. - Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом".

В четверг датский МИД также объявил об учреждении нового Фонда демократии "в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека" в Белоруссии. На "поддержку демократических сил, гражданского общества и международного обмена" выделяется 50 млн датских крон (более $8 млн). Фонд демократии будет поддерживать усилия и партнерство нового и существующего гражданского общества с целью укрепления демократического развития в Белоруссии, Украине, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане, отмечается в пресс-релизе по этому поводу.