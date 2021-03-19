Представитель талибов заявил, что соглашение в Дохе аннулируют, если США не выведут войска

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе иностранных войск из Афганистана будет фактически аннулировано, если Вашингтон не выведет свои войска из республики. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Наим Вардак.

"Мы настаиваем на том, чтобы соглашение в Дохе было практически реализовано. Если оно не будет реализовано, то мы опять столкнемся с определенными проблемами, что фактически аннулирует достигнутое соглашение в Дохе", - сказал он.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

Кроме того, представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что движение "Талибан" сейчас ведет консультации относительно своего участия в межафганских переговорах, которые планируются в Стамбуле в апреле.

"У нас идут консультации по этому поводу [участия во встрече в Турции]. Они сейчас в продолжаются, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - И после того, как консультации закончатся, мы сообщим о своем решении".

​​​​​Шахин также сообщил, что представители катарского политического офиса движения "Талибан" вакцинировались от коронавируса препаратом Pfizer.

"Мы вакцинировались в Катаре вакциной Pfizer", - сказал он.