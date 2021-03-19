Меркель призвала Украину продолжать реформы

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Реализация структурных реформ на Украине имеет большое значение для Германии, этот процесс нужно продолжать. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам германо-украинского бизнес-форума в Берлине.

Канцлер сказала, что Берлин рассматривает Украину как место для инвестиций, но при этом важен прогресс в реализации реформ. "Тот факт, что Украина выразила свою приверженность реформам, играет для нас большую роль", - сказала она.

По ее словам, прогресс есть в определенных областях. "В некоторых сферах эти шаги еще впереди", - добавила она, выделив борьбу с коррупцией. "Мы можем вас лишь вдохновить на последовательное продолжение курса", - заявила Меркель.

Глава кабмина ФРГ назвала реализацию реформ на Украине "инвестициями в будущее".