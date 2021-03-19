В Болгарии задержали шестерых сотрудников Минобороны по подозрению в шпионаже в пользу РФ

СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель главного прокурора Сийка Милева.

"Речь идет о группе лиц, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу иностранного государства", - сказала она. В свою очередь, представители военной прокуратуры сообщили, что "всего в преступлении обвиняются шесть человек, которые задержаны на 72 часа".

По словам Милевой, один из них получил образование в Москве, "занимался формированием сети осведомителей, военнослужащих, занимающих высокие должности и имеющих доступ к секретной информации". "Его супруга, имеющая двойное гражданство, была посредником в контактах резидента с представителями посольства России", - добавила она. Ранее Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих.

На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

"Преступная группа действовала длительный период, она создавала серьезную опасность для национальной безопасности Болгарии, безопасности НАТО и Европейского союза, так как передавала секретную информацию военного и высокотехнологического характера. Участниками группы были сотрудники министерства обороны и службы военной разведки. 18 марта были проведены интенсивные оперативно-следственные действия", - добавили представители военной прокуратуры. По их словам, один из участников группы предпринял попытку побега, но был задержан "в районе посольства РФ".

Согласно болгарским законам, задержанным грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного.