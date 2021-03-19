Суд отказал экс-президенту Армении Саргсяну в снятии ареста с его имущества

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение отклонить ходатайство бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении госсредств в особо крупных размерах, и оставить под арестом его имущество. Трансляцию из зала суда в пятницу вели местные новостные порталы.

"Суд принял решение оставить под арестом имущество Сержа Саргсяна", - объявили в зале суда.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря 2019 года предъявила обвинение Саргсяну в организации в период с 25 января по 7 февраля 2013 года хищения государственных средств на сумму 489 млн драмов (около $1 млн) путем растраты группой должностных лиц. После следствие наложило арест на его имущество "в размере причиненного ущерба".

Лидер Республиканской партии Армении Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года он был избран премьер-министром, однако под давлением оппозиции 23 апреля того же года подал в отставку.