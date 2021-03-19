В Азербайджане продлили до 1 июня особый карантинный режим

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Азербайджана принял в пятницу постановление о продлении до 1 июня особого карантинного режима, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлевается до 06:00 (05:00 мск) 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении. Ранее действие особого карантинного режима было установлено до 1 апреля.

Согласно решению правительства, до 31 мая по субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт. Кроме того, полностью останавливается работа общественного транспорта с 20 по 29 марта, когда в республике будет отмечаться праздник весны Навруз-байрам.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля 2020 года, первый пик эпидемии пришелся на июнь, второй - на ноябрь и декабрь. Суточный максимум числа заразившихся - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря. С 18 декабря наблюдалось постепенное снижение уровня заболеваемости, а с конца февраля 2021 года он вновь начал повышаться, что связывают с постепенным снятием ряда ограничений. Накануне медики сообщили об обнаружении в стране трех случаев заражения британским штаммом коронавируса.

С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с которой подписан контракт на поставку 4 млн доз препарата. По последней информации Минздрава, вакцинацию в стране прошли уже около более 500 тыс. человек. На прошлой неделе власти Азербайджана дали разрешение на применение российского препарата "Спутник V".

По последним данным оперативного штаба при кабинете министров, с начала эпидемии в Азербайджане выявлено 244 303 случая заражения коронавирусом, выздоровели 232 228 пациентов, умерли 3 325.