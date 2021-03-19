Еврокомиссия впервые после Brexit начала судебную процедуру против Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) впервые после завершения процесса выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), переходный период по которому закончился 31 декабря 2020 года, запустила судебную процедуру против этой страны в Европейском суде юстиции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение начать судебную процедуру в Европейском суде юстиции в связи с неспособностью Великобритании в полном объеме вернуть €100 млн незаконной государственной помощи, предоставленной в виде налоговых льгот в Гибралтаре", - отмечается в заявлении.

Решение о возвращении незаконных налоговых льгот было вынесено Еврокомиссией 19 декабря 2018 года и относится к периоду с 2011 по 2013 год, когда Великобритания допустила нарушения. В период налоговых нарушений и в момент вынесения решения ЕК Великобритания оставалась членом ЕС, полностью подпадая под юрисдикцию Европейского суда юстиции.

ЕС отличается крайне жесткими нормами предоставления государственной помощи, за соблюдением которых следит Еврокомиссия. Любая форма поддержки компаний в виде прямых дотаций или налоговых льгот является нарушением принятых в ЕС антимонопольных норм, поскольку предоставляет компании преимущества по сравнению с ее конкурентами в других странах Евросоюза. Поэтому предоставление госпомощи в ЕС может носить только исключительный характер и допускается лишь с разрешения Еврокомиссии.

В 2020 году в условиях пандемии ЕК фактически упразднила большую часть ограничений на государственную помощь, открыв правительствам стран ЕС широкие возможности для финансовой поддержки своего бизнеса в условиях жесткого карантина.