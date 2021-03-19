Третья волна в Европе и новый пик в Бразилии. Ситуация вокруг коронавируса в мире

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 3,1 млн, следует из подсчетов ТАСС. На этом уровне заболеваемость держится уже вторую неделю подряд.

В общей сложности с начала пандемии на планете выявили 121,8 млн заразившихся. Сейчас болеют по крайней мере 21 млн человек, но эти данные являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

При этом уже четыре недели подряд число смертей из-за новой инфекции не превышает 70 тыс. За минувшие семь дней в мире зарегистрировали около 62 тыс. летальных исходов. Летальность заболевания остается на уровне 2,2%.

Третья волна в Европе

Еврокомиссия в пятницу объявила о начале уже третьей волны пандемии в Европе. Ситуация с коронавирусом в европейских странах, несмотря на жесткие ограничения и массовую вакцинацию, действительно быстро ухудшается: например, в Польше выявляют в четыре раза больше заразившихся, чем во второй половине февраля.

Во Франции в последние семь дней подтверждали более 30 тыс. случаев заражения в сутки, а в четверг, 18 марта, власти сообщили о 38,5 тыс. заболевших. В Италии число инфицированных ежедневно растет примерно на 25 тыс., в Германии - в среднем на 17 тыс., и это в 2,5 раза превышает показатели начала марта.

Непростая ситуация складывается и за пределами Евросоюза - так, на Украине, где еще несколько недель назад выявляли 4-5 тыс. заразившихся в день, сейчас регистрируют до 15 тыс.

Проблемы в Бразилии и Индии

Заболеваемость растет также в Бразилии и Индии, которые занимают соответственно второе и третье место в мире по общему числу инфицированных. В Бразилии в сутки выявляют уже по 80 тыс. заразившихся - больше, чем на пике первой волны в конце июля 2020 года, а в Индии, где в начале февраля регистрировали примерно 10 тыс. случаев в день, сейчас подтверждают до 40 тыс.

О проблемах сообщают и в Сирии - хотя там, по официальным данным, выявляют только 100 заболевших в день, в больницах Дамаска уже кончились свободные места в отделениях интенсивной терапии.

Смертность

В странах, столкнувшихся с новым эпидемическим подъемом, растет и смертность. Выше всего она в Бразилии, где в последние дни регистрируют более 2,6 тыс. летальных исходов в сутки (против 1,5 тыс. в первую волну). Резко увеличилась она также в Польше (в среднем 350 случаев в день) и на Украине (около 250).

При этом в США и Мексике, где в начале года фиксировали больше всего смертей из-за новой инфекции, смертность продолжает снижаться. В Соединенных Штатах она сократилась почти в четыре раза, а в Мексике - в 2,3 раза.

В относительном выражении смертность выше всего в таких небольших европейских странах, как Чехия и Бельгия. В первой на каждые 100 тыс. жителей приходится 225 умерших от новой болезни, а во второй - 195, свидетельствуют подсчеты ТАСС.